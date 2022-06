Grande successo per il concorso nazionale "Storie a più mani"

Si è conclusa la terza edizione del concorso nazionale di scrittura creativa "Storie a più mani" del sesto circolo didattico "Don Lorenzo Milani". Per la prima volta si è tenuto in presenza ed hanno partecipato anche le scuole di altre città.Il concorso, in breve tempo divenuto a carattere nazionale, è promosso dal VI circolo didattico "Don Lorenzo Milani" di Altamura, guidato dalla Dirigente scolastica Sabina Piscopo. Il progetto è coordinato dalla referente Bruna Rita Lograno. La terza edizione ha visto coinvolti un numero considerevole di piccoli scrittori e disegnatori, provenienti da ogni parte d'Italia che, "a più mani" si sono dilettati nella elaborazione di testi collaborativi, creativi e condivisi, spesso arricchiti da bellissimi fumetti o da significative rappresentazioni grafiche. In videocollegamento anche alcune scolaresche premiate. L'idea del lavoro "collettivo", nella scrittura o nel disegno, è proprio ispirata alla figura di educatore di don Lorenzo Milani.Alla cerimonia sono stati presenti l'assessore alla pubblica istruzione Margherita Fiore, che ha portato i saluti della sindaca Rosa Melodia, lo Staff del Concorso e la Giuria Esterna, composta dalla Dirigente scolastica dell'Istituto Tecnico Economico Statale "Genco" di Altamura, Rachele Cristina Indrio, dalla Dirigente del Museo nazionale archeologico di Altamura, Elena Silvana Saponaro, dalle docenti Margherita Susca e Maria Giovanna Ferorelli del Liceo Scientifico "Federico II" di Altamura e dall'esperto di teatro Marcello Vitale, chiamata a decretare i vincitori interni al VI circolo.Ecco i nomi di tutti i vincitori:Categoria Scuola Primaria:1°Classificato "Storia vera di un lenzuolo"Istituto comprensivo di Saluzzo (Cuneo) - Scuola Primaria "Francesco Costa"referente Brezzo Paola - Classe 2A2° classificato "Un salto nel tempo"Scuola Primaria Domenico da Lugo - Lugo di Grezzana (Verona)referente Dal Pos Viviana - classe 53° classificato "La magica avventura dei chiacchieroni"Istituto Comprensivo "Ilaria Alpi" di Vicopisano (Pisa)referenti Castelli Luisa e Mencarini Katia - classe 5AMenzioni speciali"Essere diversi esseri speciali"I C.D. "N. Fornelli" Bitonto (Bari)referente Memoli Angela - classe 4B"Joel la bambina venuta da lontano"Istituto Comprensivo "G.A.Cesareo" - Scuola Primaria "Luigi Capuana"Sant'Agata di Militello (Messina)referente Sava Lina - classe 3B"Lo strabiliante viaggio di Simon"Istituto Comprensivo "Villanova Mondovì" plesso di Madonna del Pasco (Cuneo)referente Carrideo Antonella - classe 4"Milo"Istituto Comprensivo "Latte Dolce Agro" di Sassarireferente Massimiliano Benzoni - classe 1ACategoria Scuola dell'infanzia1° classificato "Con arte...insieme per la pace e per la vita"I.C. "Renato Moro" Taranto - referenti Lavia Grazia, Nardò Rosalba - Sez. DMenzioni speciali"Storia di una piccola mano bianca"Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia- (Campobasso)referenti Padula Barbara e Leo Galizia"Un pensiero per te: storia di un'amicizia"I. C. "G. B. Della Torre" Chiavari (GE) e"Cesira Fiori" San Demetrio ne' Vestini-Rocca di Mezzo (AQ)referente Signaigo Noemi"Gli eco eroi e il rispetto dell'ambiente"Scuola dell'Infanzia Vittorina Butteri - Viguzzolo (Alessandria)referente Di Tomasso Anna -Sezione 3 ACategoria Scuola Primaria Interni1° classificato Scuola primaria "Bandiera... in rima"Classi 2 C-D referente Tina IacovoneCategoria Scuola dell'Infanzia Interni1° classificato scuola infanzia"La lezione dell'albero"referente Lorusso Sara - sez. GMenzione speciale infanzia"Noi… piccoli eroi" referente Elvira Carone - sez. A