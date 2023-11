Commemorazione dei defunti, orari del cimitero e delle celebrazioni

Giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, per un saluto ai propri cari che non ci sono più. Oggi il cimitero di Altamura osserva orario continuato dalle ore 7.00 alle ore 17.30.Alle ore 9.00, nella cappella del cimitero vecchio, è prevista la prima celebrazione religiosa. Alle ore 11.00, come ogni anno, l'amministrazione comunale organizza insieme al consolato di Romania una commemorazione dei caduti di guerra davanti al sacrario dei soldati austro-ungarici della prima guerra mondiale.E' attivo un servizio gratuito di bus navette: sono 2 linee urbane di collegamento del centro abitato con il cimitero. Ciascuna da 11 corse giornaliere, distribuite, senza soluzione di continuità, dalle ore 7:45 alle ore 17:45/18:00. Tale servizio è gratuito per i cittadini che vorranno usufruirne. Lo scopo è quello di garantire a tutti, anche coloro che non hanno un mezzo proprio, di poter recarsi al cimitero e poter tornare nel quartiere in cui risiede. Altro importante obiettivo è decongestionare il traffico nelle vie circostanti l'area cimiteriale perché in questi giorni il numero dei veicoli aumenta notevolmente per il maggior afflusso di persone. Leggi gli orari cliccando su questa notizia