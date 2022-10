Cimitero: servizio di bus navette

In occasione della festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, da sabato 29 ottobre fino a mercoledì 2 novembre p.v., il Comune ha istituito 2 linee urbane di collegamento del centro abitato con il cimitero. Ciascuna avrà 11 corse giornaliere, distribuite in modo continuativo dalle ore 7:45 alle ore 17:45/18:00.Tale servizio è gratuito per coloro che vorranno usufruirne."Oltre a offrire un servizio alla collettività, l'Amministrazione comunale intende perseguire anche la finalità di ridurre l'afflusso di auto presso l'area cimiteriale. Pertanto si rivolge invito a utilizzare i bus appositamente messi a disposizione", si legge in un avviso del Comune.