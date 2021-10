Commemorazione dei defunti, bus navetta per il cimitero

Orari bus navetta 2021 Corse per il cimitero

Anche quest'anno, per il prevedibile maggiore afflusso di persone per la commemorazione dei defunti, è stato potenziato il servizio di trasporto locale con corse gratuite di bus navetta da e per il cimitero, ogni 30 minuti, in modo da coprire le varie zone urbane ed evitare un eccesso di traffico nell'area. L'obiettivo è dare a tutti, soprattutto agli anziani, la possibilità di muoversi in autonomia, senza dover fare ricorso all'utilizzo dell'automobile. Il servizio parte domani e durerà sino al 3 novembre.Sono state istituite due nuove linee urbane di collegamento del centro abitato con il cimitero, da 11 corse giornaliere ciascuna, distribuite dalle ore 7.45 alle ore 17.45. Il servizio è gratuito.In allegato il prospetto orario.