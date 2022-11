2 novembre, in ricordo delle vittime del Covid

Celebrazioni si sono svolte ieri al cimitero di Altamura per la commemorazione dei defunti. Hanno partecipato numerose autorità tra cui la sindaca Rosa Melodia, il vescovo Giovanni Ricchiuti e il console di Romania a Bari Lucretia Tanase.La mattinata si è aperta con una celebrazione al cimitero nuovo. E' stata un'occasione per ricordare le tante vittime del Covid-19 che, a causa delle restrizioni sanitarie, non hanno avuto il conforto dei propri cari e che hanno avuto, per l'ultimo saluto, dei riti funerari molto celeri e una partecipazione di persone molto ristrette.Anche quest'anno, inoltre, si è tenuto l'omaggio ai caduti austro-ungarici della prima guerra mondiale. Nella parte vecchia del cimitero è collocato un sacrario militare (sacello) che contiene i resti di circa mille soldati (1023 per la precisione). Furono prigionieri catturati sul fronte italo-austriaco durante la Grande Guerra, trasferiti ad Altamura nel campo di prigionia di Casale (oggi Casal Sabini), sulla strada per Santeramo. Vennero falcidiati dalla pandemia "La spagnola". Poi i loro resti furono traslati nel cimitero (insieme ai resti di soldati di altri campi di prigionia), dove si costruì una cappella per ricordarli. Tutti i loro nomi e cognomi sono stati riportati su una targa in marmo. La sindaca Melodia e la console rumena hanno deposto delle corone di fiori. Momenti di preghiera sono stati officiati dal vescovo Ricchiuti e da padre Florin Carlig, rappresentante della Chiesa rumena ortodossa.Tutto si è svolto alla presenza di cittadini, autorità militari e forze dell'ordine e associazioni tra cui quella dei Bersaglieri. Ulteriore solennità al momento commemorativo è stata data dalla presenza del 7° Reggimento Bersaglieri.