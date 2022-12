Chiusura scuola IV Novembre, le famiglie nella totale incertezza

La chiusura dell'edificio scolastico "IV Novembre" ha creato totale incertezza per il primo circolo didattico e per le famiglie, sulla ripresa delle attività didattiche. La dirigente Giuseppe Crapuzzi ha inviato una comunicazione alle famiglie. Di seguito il testo integrale.Comunicazione del primo circolo "IV Novembre" alla comunità scolasticaCari bambini, cari genitori, sento il dovere, in questo delicato momento, di rivolgermi a Voi in prima persona per condividere la drammaticità e l'amarezza per quanto ci è accaduto come comunità scolastica.In questo momento è necessario continuare ad essere comunità, gruppo attivo. Si possono portare avanti tutte le attività programmate in vista del Natale, si possono espletare attività all'aperto, ecc.Le situazioni problematiche accadono, si affrontano, si risolvono come è meglio possibile, anche con qualche piccolo sacrificio.Poco aiuta autocommiserarsi, affannarsi a trovare colpe o colpevoli: insieme possiamo andare avanti, continuare a fare progetti, a credere in quello che facciamo.La scuola "IV NOVEMBRE" siamo noi.Abbraccio tutti voi bambini e saluto cordialmente voi famiglie.Il dirigente scolastico, Giuseppa Crapuzzi