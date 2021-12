Certificati digitali, aggiunta un'altra postazione

anagrafico di matrimonio

L'Amministrazione comunale di Altamura amplia i propri servizi di certificazione anagrafica fornendo un nuovo sportello digitale per il rilascio dei certificati, presso il Comando di Polizia Locale, in Via del Mandorlo 21. Questo totem si aggiunge a quello installato all'ingresso di piazza Municipio accanto all'ufficio Urp.Le cittadine ed i cittadini in possesso di Carta d'Identità Elettronica, attraverso il monitor touch screen, possono selezionare i diversi certificati anagrafici (di nascita, di matrimonio, di unione civile, di stato di famiglia, di residenza, di stato civile, di stato libero, di cittadinanza, di residenza in convivenza) per se stessi e per un componente del proprio nucleo familiare.È possibile richiedere certificati in esenzione, ma anche in bollo, purché l'utente sia munito di marca da bollo in corso di validità. I certificati saranno timbrati digitalmente e dotati di QR CODE per consentire ai destinatari di verificarne la validità secondo le ultime norme dell'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente). Il certificato potrà essere stampato in pochi secondi oppure inviato ad un indirizzo mail indicato. Il servizio consente di evitare le file agli sportelli, di non essere vincolati alle aperture dell'Ufficio Anagrafe, ma agli orari in cui il Comando di Polizia Locale è accessibile al pubblico.Oltre allo sportello digitale, le autocertificazioni precompilate ed i certificati anagrafici in bollo o in esenzione possono essere richiesti da tutti i soggetti iscritti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, anche attraverso i seguenti canali:SITO ANPRAccedi con SPID, CIE o CNS al servizio disponibile sul sito dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente :https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/APP MOBILEScarica gratuitamente l' App "Smart ANPR Servizi Locali Spa" su App Store e Google PlayPORTALE WEBClicca su Accedi ai servizi e seleziona "Comune di Altamura" su https://smartanpr.servizilocalispa.it/Portal/Certificati RichiedibiliAltre Info UtiliI certificati sono prodotti direttamente da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) secondo e modalità stabilite dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che ha istituito L'ANPR presso il Ministero dell'Interno.Se l'uso per cui è richiesto il certificato prevede l'assolvimento dell'imposta di bollo, è necessario procurarsi una marca da bollo valida da 16,00 €. Il numero identificativo della marca da bollo, composto da 14 cifre, deve essere riportato all'interno del campo obbligatorio su Smart ANPR. Il certificato emesso assume valore legale solo se munito della relativa marca da bollo da apporre sulla copia cartacea.L'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bollo e spese non può avvenire per fini diversi da quelli indicati e in tal caso, costituisce una violazione della normativa fiscale vigente. È possibile richiedere certificati rilasciati in esenzione da bollo in base alla destinazione d'uso e solo per i limitati casi previsti.