Palazzo di città

Carta di identità elettronica: "open day" del Comune

Per la sostituzione di quella cartacea

Altamura - martedì 11 novembre 2025 11.58
Dal 3 agosto 2026 le carte di identità di carta non saranno più valide e dovranno essere sostituite dalla carta di identità elettronica (Cie).

In concomitanza con le elezioni regionali, il servizio anagrafe del Comune di Altamura ha organizzato delle giornate aperte per il rilascio di Cie, anche senza necessità di prenotazione, in concomitanza con le consultazioni regionali. In particolar modo, oltre alle aperture quotidiane ed ordinarie, osserverà tre giornate di apertura:
Venerdì 21 Novembre dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
Sabato 22 Novembre dalle ore 9:00 alle ore 18:00;
Domenica 23 Novembre dalle ore7:00 alle ore 23:00.

L'iniziativa è riservata ai soli cittadini residenti, con la finalità di aumentare le opportunità di accesso al servizio. I cittadini interessati avranno accesso libero, in ordine di arrivo, agli sportelli anagrafici comunali di Via Madonna della Croce, sino all'esaurimento del suddetto numero di CIE, determinato in base ai tempi medi necessari per la procedura di emissione della carta e al numero di operatori disponibili.

Durante questo open day, sarà possibile anche sostituire la propria carta di identità cartacea poiché dal giorno 3 agosto 2026 non saranno più valide le carte d'identità cartacee ancora in circolazione. Da quella data tutte le carte d'identità cartacee, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, cesseranno di essere valide. La data è stabilita dal Regolamento UE 1157/2019, per cui le carte d'identità cartacee (CIC) italiane non saranno valide in quanto non più rispondenti ai requisiti di sicurezza dei documenti d'identità e di viaggio previsti dalle norme della Unione Europea.

Il Comune invita tutti coloro che siano in possesso unicamente della carta d'identità cartacea a prenotare un appuntamento presso l'ufficio Servizi Demografici, muniti del vecchio documento, di una fototessera recente, della tessera sanitaria per la rilevazione del codice fiscale. In caso di smarrimento del documento, è necessario presentare la denuncia effettuata presso le Forze dell'Ordine. Per il rilascio della CIE ai minori, è necessaria la presenza di entrambi i genitori (o il possesso della dichiarazione di assenso del genitore non presente). Il Costo del servizio è di € 22,00 ed è possibile pagare solo con strumenti di pagamento elettronici direttamente allo sportello o con PagoPA.
