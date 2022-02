Certificati anagrafici, edicole pronte per il nuovo servizio

L'altro giorno presso la sala del comando di Polizia locale si è tenuto un incontro formativo ed informativo per le edicole che hanno aderito alla convenzione stipulata qualche giorno fa tra il Comune di Altamura, il sindacato Snag- Confcommercio e la società Servizi Locali spa. All'incontro, organizzato e presieduto dalla presidente della Confcommercio di Altamura Tonia Massaro, hanno partecipato le edicole aderenti, l'amministratore della società Servizi Locali Emanuele Carratta e il presidente provinciale del sindacato SNAG - Confcommercio Antonio Losapio.La convenzione firmata al Comune prevede il rilascio di certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, cittadinanza, stato libero ecc.) direttamente nelle edicole cittadine, che saranno abilitate a fornire il servizio. Il servizio è in fase di attivazione, gli edicolanti sono già pronti. Il costo per ogni singolo certificato è di 2,00 euro, oltre l'eventuale marca da bollo di 16 euro se prevista dalla normativa in vigore per il caso specifico. Tale servizio si aggiunge alla lista di servizi che già da tempo l'ufficio anagrafe comunale ha attivato per il rilascio delle certificazioni demografiche in alternativa allo sportello fisico, quali l'app SmartAnpr, Altamura Digitale, attraverso il sito web comunale, e i totem interattivi accessibili attraverso i moderni sistemi di identificazione digitale (Spid e Cie). Il servizio sarà attivato nelle prossime settimane e la cittadinanza sarà informata riguardo alle edicole che aderiranno all'iniziativaPer il rilascio dei certificati, gli edicolanti utilizzeranno la piattaforma di certificazione anagrafica Smart Anpr (anagrafe nazionale della popolazione residenti). Le edicole aderenti allo Snag-Confcommercio che hanno aderito alla convenzione sono: edicola Carlo Ventricelli & C SNC a Piazza Santa Teresa; edicola Newspaper di Natalicchio Donato via Santeramo 155 B; edicola il Gessetto di Leone Cecilia via Matera 35; edicola Sallicano Antonio Corso Federico II di Svevia 97; edicola di Rifino Giuseppe & C snc; Edicolandia snc via Fezzan 7; edicola Paper Point di Milella Oronzo via Marmolada 34; Edicola Paper One di Quattromini Giovanni via Caduti delle Foibe 32/34; Edicola Jolly Cart di Lorusso Teresa Corso Vittorio Emanuele 16.