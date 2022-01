Rilascio della carta d'identità, stop ai contanti

Dal 1° febbraio 2022, nell'ambito dell'applicazione delle norme che limitano l'utilizzo dei contanti nei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, l'ufficio carte di identità non potrà più accettare pagamenti in contanti. Lo rende noto il Comune.Pertanto, le uniche modalità di pagamento consentite saranno:1) direttamente agli sportelli di Via Madonna della Croce 189 con bancomat/carta di credito;2) mediante bollettino pago PA presso gli esercenti (edicole, tabaccai, ecc.) convenzionate con i circuiti Lis Lottomatica e Sisal Pay (il bollettino PagoPa deve essere generato sulla piattaforma "Altamura digitale" e deve essere pagato preventivamente prima di recarsi presso l'ufficio il giorno dell'appuntamento; ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all'operatore comunale).Il Comune ricorda che l'accesso all'ufficio carte di identità è consentito esclusivamente mediante prenotazione di un appuntamento, attraverso l'agenda digitale "CePosto" (link: https://app.ceposto.it/app/web/index.php?r=site%2Fprof&id=772&ss=1)