Lavori alla rete elettrica, garantiti solo i servizi essenziali comunali

Oggi, a causa di interventi programmati che comporteranno l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, i servizi rilasciati dagli Uffici Demografici saranno inattivi. Lo ha reso noto il Comune. Saranno garantiti esclusivamente i servizi essenziali per l'ufficio di Stato Civile ed il rilascio delle carte di identità prenotate.Gli interventi sulla rete elettrica non permetteranno il funzionamento dei terminali pos. Pertanto i Servizi demografici invitano i cittadini a generare il bollettino PagoPA dal portale Altamura Digitale e recarsi in ufficio con lo stesso già quietanzato. "Si ricorda - aggiungono - che è sempre possibile l'ottenimento dei certificati d'Anagrafe, richiedendoli in autonomia, accedendo con SPID, CNS o CIE ai portali Anagrafe Nazionale oppure Smart ANPR. Ci scusiamo per il disagio e gli eventuali rallentamenti che potranno verificarsi".Sempre a causa di lavori programmati alla rete elettrica, non sarà erogata l'energia elettrica nell'area del Palazzo di Città. Per questa ragione il sindaco Vitantonio Petronella ha disposto la chiusura per tutta la giornata di oggi degli uffici comunali della sede centrale, della sede del terzo settore Urbanistica in Piazza Repubblica e della sede degli Uffici demografici in via Madonna della Croce.Sono aperti e garantiti i servizi essenziali degli uffici dei servizi di Stato Civile e rilascio CIE, comando di Polizia Locale e ufficio del Giudice di Pace.