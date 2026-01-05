Bilancio demografico: popolazione in crescita ad Altamura

Come di consueto, ad inizio anno il Comune ha fornito i dati del bilancio demografico, registrati presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Altamura, riferiti all'anno appena trascorso.Leggero aumento della popolazione residente: al 31 dicembre 2025, la popolazione complessiva è pari a 70.582 residenti (34.690 maschi, 35.892 femmine), superiore di 151 unità rispetto a quella registrata il 31/12/2024. Il dato scaturisce dal saldo naturale, pari a + 36 (nati 583; deceduti 547), e dal saldo migratorio (immigrati da altri Comuni e dall'estero, emigrati in altri Comuni, cancellati, irreperibili, trasferiti all'estero), pari +115. Si evidenzia che nel corso del 2025 sono state 132 le persone, sia italiane che straniere, che hanno scelto di andare a vivere stabilmente all'estero (nel 2024 erano 122).Nel 2025 sono stati celebrati 293 matrimoni di cui 185 concordatari (religiosi) e 108 civili.Quanto ai centenari, ad Altamura risiedono 16 persone con 100 e più anni, tutte donne. Inoltre, nel 2026 saranno 7 i cittadini altamurani (tutte donne) che raggiungeranno il traguardo del secolo di vita.Gli stranieri censiti all'Anagrafe sono 3.269 e la comunità maggiormente presente è quella albanese con 1.774 residenti.Il Comune precisa che "i dati sono ufficiosi e non definitivi, poiché nel primo mese dell'anno gli uffici sono impegnati nella registrazione degli eventi anagrafici verificatisi a ridosso tra il vecchio (2025) e nuovo anno (2026). I dati annuali ufficiali verranno elaborati e trasmessi all'Istat alla fine del mese di gennaio e saranno consultabili sul sito http://demo.istat.it/index.html a partire da febbraio 2026".