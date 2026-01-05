Neonato
Neonato
La città

Bilancio demografico: popolazione in crescita ad Altamura

I dati del Comune

Altamura - lunedì 5 gennaio 2026 14.32
Come di consueto, ad inizio anno il Comune ha fornito i dati del bilancio demografico, registrati presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Altamura, riferiti all'anno appena trascorso.

Leggero aumento della popolazione residente: al 31 dicembre 2025, la popolazione complessiva è pari a 70.582 residenti (34.690 maschi, 35.892 femmine), superiore di 151 unità rispetto a quella registrata il 31/12/2024. Il dato scaturisce dal saldo naturale, pari a + 36 (nati 583; deceduti 547), e dal saldo migratorio (immigrati da altri Comuni e dall'estero, emigrati in altri Comuni, cancellati, irreperibili, trasferiti all'estero), pari +115. Si evidenzia che nel corso del 2025 sono state 132 le persone, sia italiane che straniere, che hanno scelto di andare a vivere stabilmente all'estero (nel 2024 erano 122).

Nel 2025 sono stati celebrati 293 matrimoni di cui 185 concordatari (religiosi) e 108 civili.

Quanto ai centenari, ad Altamura risiedono 16 persone con 100 e più anni, tutte donne. Inoltre, nel 2026 saranno 7 i cittadini altamurani (tutte donne) che raggiungeranno il traguardo del secolo di vita.
Gli stranieri censiti all'Anagrafe sono 3.269 e la comunità maggiormente presente è quella albanese con 1.774 residenti.

Il Comune precisa che "i dati sono ufficiosi e non definitivi, poiché nel primo mese dell'anno gli uffici sono impegnati nella registrazione degli eventi anagrafici verificatisi a ridosso tra il vecchio (2025) e nuovo anno (2026). I dati annuali ufficiali verranno elaborati e trasmessi all'Istat alla fine del mese di gennaio e saranno consultabili sul sito http://demo.istat.it/index.html a partire da febbraio 2026".
  • Servizi Demografici
  • Popolazione
  • Incremento demografico
  • Dati demografici
Altri contenuti a tema
Carta di identità elettronica: "open day" del Comune Palazzo di città Carta di identità elettronica: "open day" del Comune Per la sostituzione di quella cartacea
Certificati anagrafici: aumentano le postazioni per i cittadini Palazzo di città Certificati anagrafici: aumentano le postazioni per i cittadini Sono diventate sei
Carta identità elettronica: due giorni di apertura straordinaria Palazzo di città Carta identità elettronica: due giorni di apertura straordinaria Servizio anagrafe aperto 3 e 4 giugno di pomeriggio
Popolazione ad Altamura: dati stabili, oltre 70mila residenti Popolazione ad Altamura: dati stabili, oltre 70mila residenti Le statistiche aggiornate: in calo numero di stranieri
Popolazione: dati stabili, ad Altamura risiedono 70mila abitanti Popolazione: dati stabili, ad Altamura risiedono 70mila abitanti I dati del bilancio demografico alla fine del 2023
Lavori alla rete elettrica, garantiti solo i servizi essenziali comunali Palazzo di città Lavori alla rete elettrica, garantiti solo i servizi essenziali comunali Ordinanza di chiusura degli uffici comunali
Popolazione altamurana riprende a crescere Popolazione altamurana riprende a crescere Un lieve aumento dei residenti dopo i due anni segnati dalla pandemia
Ad Altamura il cambio di residenza si può fare on line Palazzo di città Ad Altamura il cambio di residenza si può fare on line Novità introdotta questo mese, è una sperimentazione di due mesi
Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana
5 gennaio 2026 Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana
Volley: l'Altamura si riscatta in casa
4 gennaio 2026 Volley: l'Altamura si riscatta in casa
Oggi un mercato straordinario in via Manzoni
4 gennaio 2026 Oggi un mercato straordinario in via Manzoni
Elezioni regionali: la lista di Stea presenta ricorso
3 gennaio 2026 Elezioni regionali: la lista di Stea presenta ricorso
Asl Bari mette in guardia: attenzione ai messaggi truffa
3 gennaio 2026 Asl Bari mette in guardia: attenzione ai messaggi truffa
13
Atti vandalici nella villa comunale: ci sarà la denuncia
2 gennaio 2026 Atti vandalici nella villa comunale: ci sarà la denuncia
Volley A2: L'Altamura in cerca di riscatto
2 gennaio 2026 Volley A2: L'Altamura in cerca di riscatto
Decaro proclamato presidente il 7 gennaio
1 gennaio 2026 Decaro proclamato presidente il 7 gennaio
Cedimento di un traliccio, interrotta la statale 96
31 dicembre 2025 Cedimento di un traliccio, interrotta la statale 96
Finito il compito dei tecnici, sindaco nomina giunta politica
30 dicembre 2025 Finito il compito dei tecnici, sindaco nomina giunta politica
Piano emergenza per l'acqua, evitare gli usi non necessari
30 dicembre 2025 Piano emergenza per l'acqua, evitare gli usi non necessari
Babbo Natale arriva a bordo di auto d'epoca
29 dicembre 2025 Babbo Natale arriva a bordo di auto d'epoca
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.