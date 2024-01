Popolazione: dati stabili, ad Altamura risiedono 70mila abitanti

Come di consueto ad inizio anno il Comune di Altamura ha pubblicato i dati del bilancio demografico, registrati presso l'Ufficio Anagrafe e riferiti a tutto il 2023, con aggiornamento al 31 dicembre 2023.La popolazione è sostanzialmente stabile, con un numero di residenti di oltre 70.000. Sono 70.454 (34.578 maschi, 35.876 femmine) e nel confronto con l'anno precedente, alla fine del 2022, risulta inferiore di sole 11 unità. Il dato complessivo scaturisce dalla differenza fra il saldo naturale (pari a+ 93: nati 625; deceduti 532) ed il saldo migratorio (immigrati da altri comuni e dall'estero, emigrati in altri comuni, cancellati, irreperibili, trasferiti all'estero pari a - 104). Si evidenzia che nel corso del 2023 sono stati 82 i cittadini altamurani (47 maschi e 35 femmine), che hanno scelto di andare a vivere stabilmente all'estero (nel 2022 furono 73).Nel 2023 sono stati celebrati 269 matrimoni di cui 198 concordatari (religiosi) e 71 civili. L'anno scorso si sono celebrati meno matrimoni: sono stati 347. Probabilmente perché l'anno scorso si sono celebrate unioni che in precedenza erano stati rinviati a causa della pandemia.Quanto ai centenari, ad Altamura risiedono 17 persone con 100 e più anni, 15 donne e 2 uomini. Inoltre, nel 2024 saranno 14 i cittadini altamurani (11 femmine e 3 maschi) che raggiungeranno il traguardo del secolo di vita.Gli stranieri censiti all'Anagrafe sono 3.322 e la comunità maggiormente presente è quella albanese con 1.971 residenti.Il Comune ricorda che sono dati "ufficiosi e non definitivi, poiché nel primo mese dell'anno gli uffici sono impegnati nella registrazione degli eventi anagrafici verificatisi a ridosso tra il vecchio (2023) e nuovo anno (2024). I dati annuali ufficiali verranno elaborati e trasmessi all'Istat alla fine del mese di gennaio e saranno consultabili sul sito http://demo.istat.it/index.html a partire da febbraio 2024. Inoltre, i dati della popolazione residente potranno subire ulteriori aggiornamenti, a seguito delle risultanze del Censimento Permanente tutt'ora in corso".