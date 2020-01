Lieve calo della popolazione ad Altamura

Un lieve calo della popolazione si registra ad Altamura nell'anno appena trascorso, secondo i dati del Servizio Anagrafe del Comune. Sono numeri ufficiosi (infatti in questi giorni gli uffici sono impegnati nella registrazione degli eventi anagrafici avvenuti a ridosso tra il vecchio e il nuovo anno) e quelli ufficiali saranno pubblicati dall'Istat.Al 31 dicembre del 2019 la popolazione complessiva è pari a 70.627 residenti (34.636 maschi, 35.991 femmine), con una riduzione di 40 unità rispetto al 01/01/2019. Sebbene la natalità sia bassa, il saldo naturale è comunque positivo: pari a + 121 (nati 647; deceduti 526). E' il saldo migratorio negativo a determinare il calo della popolazione: - 161 gli emigrati in altri Comuni, cancellati e trasferiti all'estero.In sostanza sono gli stranieri che tornano nel loro Paese di origine o gli altamurani che emigrano all'estero per lavoro a far calare la popolazione. L'anno scorso sono stati 89 i cittadini altamurani (55 maschi e 34 femmine) che hanno scelto di andare a vivere stabilmente all'estero (nel 2018 furono 69).Nel 2019 sono stati celebrati 305 matrimoni: 228 concordatari (religiosi) e 77 civili, 34 in meno rispetto allo scorso anno (339). Quanto ai centenari, ad Altamura risiedono 16 persone con 100 e più anni, 12 donne e 4 uomini. Inoltre, nel 2020 saranno 14 i cittadini altamurani (12 donne e 2 uomini) che raggiungeranno il traguardo del secolo di vita.Gli stranieri censiti all'Anagrafe sono 3.519 e la comunità maggiormente presente è quella albanese con 2.332 residenti.