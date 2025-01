Popolazione ad Altamura: dati stabili, oltre 70mila residenti

Nati M 341 F 277 Tot 618

Deceduti M 265 F 304 Tot 569

Immigrati M 398 F 344 Tot 742

Emigrati/Cancellati/Irreperibili M 365 F 327 Tot 692

Trasferiti all'estero M 77 F 45 Tot 122

Ultracentenari (100 e più anni) M 3 F 14 Tot 17

Cittadini altamurani che compiranno 100 anni nel corso del 2025 M 1 F 8 Tot 9

Stranieri M 1.633 F 1.625 Tot 3.258 (comunità prevalente 1.858 Albanesi)

Matrimoni: religiosi 192; civili 71 Tot 263

Il Comune ha fornito i dati del bilancio demografico, registrati presso l'Ufficio Anagrafe. Ogni anno, infatti, viene redatto il bilancio della popolazione al 31 dicembre dell'anno appena trascorso (in questo caso 2024). Ad Altamura la situazione da qualche anno è stabile con la popolazione che si attesta a circa 70.400 persone. Dati sostanzialmente confermati anche nell'ultimo bilancio, con lievissimi scostamenti statistici rispetto al 2023 : dal confronto emerge che a diminuire sono stati soprattutto gli stranieri (-64).Al 31 dicembre 2024 la popolazione complessiva è pari a 70.431 residenti (34.607 maschi, 35.824 femmine), inferiore di 23 unità rispetto a quella registrata il 31/12/2023. Il dato scaturisce dal saldo naturale, pari a + 49 (nati 618; deceduti 569) ed il saldo migratorio (immigrati da altri comuni e dall'estero, emigrati in altri comuni, cancellati, irreperibili, trasferiti all'estero) - 72 alla fine del 2024. Da segnalare che nel corso del 2024 sono stati 122 i residenti (77 maschi e 45 femmine), che hanno scelto di andare a vivere stabilmente all'estero (nel 2023 furono 82).Nel 2024 sono stati celebrati 263 matrimoni di cui 192 concordatari (religiosi) e 71 civili.Quanto ai centenari, ad Altamura risiedono 17 persone con 100 e più anni, 14 donne e 3 uomini. Inoltre, nel 2025 saranno 9 i cittadini altamurani (8 femmine e 1 maschio) che raggiungeranno il traguardo del secolo di vita. Gli stranieri censiti all'Anagrafe sono 3.258 e la comunità maggiormente presente è quella albanese con 1.858 residenti.Popolazione al 31/12/2023 M 34.578 F 35.876 Tot 70.454Si precisa che i dati sono ufficiosi e non definitivi, poiché nel primo mese dell'anno gli uffici sono impegnati nella registrazione degli eventi anagrafici verificatisi a ridosso tra il vecchio (2024) e nuovo anno (2025). I dati annuali ufficiali verranno elaborati e trasmessi all'Istat alla fine del mese di gennaio e saranno consultabili sul sito http://demo.istat.it/index.html a partire da febbraio 2025. Inoltre, i dati della popolazione residente potranno subire ulteriori aggiornamenti, a seguito delle risultanze del Censimento Permanente tutt'ora in corso.