Altamura, nel 2020 lieve calo della popolazione

Nel 2020 la popolazione residente ad Altamura si è lievemente ridotta. Sia il saldo naturale sia quello migratorio contribuiscono a questo dato, decisamente differente rispetto al solito.Il totale passa da 70609 a 70500 residenti registrati presso l'ufficio anagrafe del Comune di Altamura. Al 31 dicembre del 2020 la popolazione complessiva è pari a 70.500 residenti (34.571 maschi, 35.929 femmine), con una riduzione di 109 unità rispetto al 31/12/2019.La diminuzione nell'anno trascorso scaturisce dal saldo naturale, pari a - 8 (nati 589; deceduti 597) ed il saldo migratorio (emigrati in altri comuni, cancellati e trasferiti all'estero) - 101 alla fine del 2020. E' la prima volta, dopo decenni, che il numero dei decessi è superiore a quello delle nascite. (58 nati in meno rispetto al 2019; 71 decessi in più rispetto al 2019).Nel corso del 2020 sono 90 i cittadini altamurani (56 maschi e 34 femmine), che hanno scelto di andare a vivere stabilmente all'estero (nel 2019 furono 89). Nel 2020 sono stati celebrati solo 76 matrimoni: 32 concordatari (religiosi) e 44 civili, ben 239 in meno rispetto allo scorso anno (305). Ciò, ovviamente, a causa del blocco del settore per la pandemia.Quanto ai centenari, ad Altamura risiedono 17 persone con 100 e più anni, 14 donne e 3 uomini. Inoltre, nel 2021 saranno 7 i cittadini altamurani (6 donne e 1 uomo) che raggiungeranno il traguardo del secolo di vita. Gli stranieri censiti all'Anagrafe sono 3.519 e la comunità maggiormente presente è quella albanese con 2.332 residenti.