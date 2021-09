Celebrazioni per Maria santissima del Buoncammino

Al termine del pellegrinaggio nelle chiese di Altamura, la statua della Madonna del Buoncammino è stata riportata in Cattedrale dove resterà un'altra settimana, fino a domenica prossima 19 settembre, giorno in cui sarà riportata al santuario.Stasera l'arcivescovo Giovanni Ricchiuti presiederà alle 19.00, in piazza Duomo, una santa messa in onore della Madonna. Proseguono, dunque, le celebrazioni in onore di Maria con le quali numerose parrocchie hanno aperto il nuovo anno pastorale.Anche quest'anno è stata una festa ridimensionata negli aspetti popolari, con l'annullamento delle manifestazioni più affollate, ma è stata ugualmente una festa molto sentita perché più carica degli aspetti autentici della devozione e dell'affetto verso Maria Santissima del Buoncammino. In tutte le chiese, infatti, sono stati organizzati momenti di accoglienza, con maggiore partecipazione di fedeli.Sono state due settimane molto intense per l'associazione Maria Santissima del Buoncammino (comitato feste) che ha curato molto bene tutti gli aspetti logistici della peregrinatio Mariae.