Caro-carburanti, autotrasportatori di Altamura si fermano

Gli autotrasportatori di Altamura sono pronti al fermo collettivo per protestare contro il caro-carburanti e chiedere interventi urgenti e agevolazioni al Governo nazionale. Già da oggi vari addetti ai lavori hanno iniziato a non viaggiare e c'è un presidio nella stazione di servizio antistante l'hotel "Saurus".Inoltre, alle 17.00, presso la sala Tommaso Fiore del Gal con ingresso in piazza Resistenza, è indetta un'assemblea cittadina in cui si farà il punto della situazione, con l'obiettivo di organizzare delle forme unitarie di protesta. A Foggia, ad esempio, gli autotrasportatori hanno deciso di spegnere i motori per cinque giorni e anche Altamura si sta unendo a questa mobilitazione.Il "costo alla colonnina" incide notevolmente sull'incremento dei costi per gli autotrasportatori. Il settore, di per sé, non vive un buon momento anche perché è sempre più difficile trovare persone disposte a mettersi al volante. L'incremento dei costi dei carburanti (gasolio, gas naturale e AdBlue) è un duro colpo.Per questo si chiede un'attenzione specifica al settore da parte del Governo finora ritenuto "assente". Il problema è identico su scala nazionale. Finora le manifestazioni sono a macchia di leopardo (in Puglia i primi a fermarsi sono stati i foggiani) ma non si esclude che si possa arrivare ad uno stop unitario dell'autotrasporto.(Testo e foto - diritti riservati)