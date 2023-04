Carlo Vulpio con lista Avanti Mediterraneo - Rinascimento Sgarbi

Il giornalista e scrittore Carlo Vulpio si candida a sindaco con la lista Avanti Mediterraneo - Rinascimento Sgarbi. Capolista è il critico d'arte e sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi.Ieri Vulpio, insieme ad alcuni candidati, ha tenuto il primo comizio di questa campagna elettorale in piazza Duomo, parlando per circa un'ora. In precedenza via social ha presentato il suo programma in otto punt i.(clicca su immagine per ingrandire e leggere lista)