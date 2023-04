Voto ad Altamura: ecco la scheda elettorale

Prototipo scheda elettorale Elezioni amministrative 2023

Alle elezioni amministrative del 14 e del 15 maggio nella Città metropolitana di Bari si vota in 9 Comuni: Altamura, Monopoli, Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Mola di Bari, Noci, Toritto, Valenzano, Poggiorsini. La Prefettura di Bari ha rilasciato i prototipi delle schede elettorali.In ciascun Comune la scheda è stata redatta in base al sorteggio, svolto presso i rispettivi uffici elettorali, per determinare l'ordine tra candidati alla carica di sindaco e liste associate. Ad Altamura i candidati alla fascia tricolore sono 5. Le liste sono 19 in tutto, per un numero complessivo di oltre 440 candidati alla carica di consiglieri comunali.Ecco la scheda elettorale di Altamura che gli altamurani troveranno nei seggi elettorali nei giorni del voto e che certamente i candidati utilizzeranno per i "facsimile" (o, meglio, i "santini") della campagna elettorale.