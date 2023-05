Carlo Vulpio: Vittorio Sgarbi il 3 maggio ad Altamura

Incontro pubblico al Teatro Mercadante per la campagna elettorale

"Carlo Vulpio e Vittorio Sgarbi invitano tutti i cittadini al teatro "Saverio Mercadante", mercoledì 3 maggio alle ore 20. Carlo Vulpio, candidato sindaco con la lista "Avanti Mediterraneo" e Vittorio Sgarbi, candidato capolista al consiglio comunale di Altamura, spiegheranno le ragioni della loro candidatura, illustreranno le loro proposte per la rinascita della città e approfondiranno i temi politici più urgenti, locali e nazionali". Lo comunica il comitato del candidato sindaco alle elezioni amministrative Carlo Vulpio, annunciando la presenza ad Altamura del sottosegretario alla cultura che sostiene la candidatura a sindaco di Altamura del giornalista e scrittore altamurano."Ricordiamo - prosegue la comunicazione di annuncio dell'incontro - che la lista "Avanti Mediterraneo - Rinascimento Sgarbi" corre da sola, poiché ha ritenuto che le trattative per formare coalizioni di liste nella maggior parte dei casi improvvisate, fossero mero mercanteggiamento e pura spartizione di sgabelli e poltrone. Per info: carlovulpiosindaco@gmail.com; cell: 3406865216".