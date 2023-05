Carlo Vulpio: chiusura di campagna elettorale con due comizi

In piazza Duomo e in piazza Repubblica

Il candidato sindaco Carlo Vulpio, lista Avanti Mediterraneo - Rinascimento Sgarbi, conclude la campagna elettorale stasera con due comizi: ore 21.00 in piazza Duomo, ore 23.00 in piazza della Repubblica.Il giornalista e scrittore conclude così, come aveva iniziato. E' stato il primo a fare comizi ed il più presente negli spazi assegnati nel calendario dei candidati a sindaco.Insieme a lui ci saranno le candidate e i candidati della lista che vede il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi come primo della lista stessa, designato dallo stesso Vulpio quale assessore alla cultura.