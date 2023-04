Due confronti tra i cinque candidati a sindaco

Due confronti tra i cinque candidati alla carica di sindaco. Donato Laborante, Michele Loporcaro, Giovanni Moramarco, Antonio Petronella e Carlo Vulpio sono stati invitati da alcune associazioni a partecipare a incontri in cui dire la propria e presentare idee e proposte.L'AMI - Associazione Murgiana Imprenditori ha invitato i candidati a un confronto sui temi economici, programmato ilalle ore 18.00. presso Villa Belvedere. L'AMI è un'associazione di recente costituzione che vuole promuovere l'unione delle imprese, di settori differenti, per dare più forza alla voce del mondo produttivo.Inoltre il raggruppamento di associazioni "Una, tante squadre per la vita", di cui fanno parte Admo (associazione nazionale donatori di midollo osseo), Aido (associazione italiana donatori di organi), Aned (Associazione nazionale emodializzati e trapiantati), Amaram (associazione delle malattie rare dell'Alta Murgia), Autism Friendly, Avis e Fidas (donatori di sangue), ha chiesto di incontrare i candidati il, alle ore 17.30, presso l'Hotel fuori le Mura, per poter conoscere le proposte di ciascun candidato sul terzo settore, sul volontariato e sulle attività di sensibilizzazione.