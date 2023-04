Carlo Vulpio: "Sgarbi sarà l'assessore alla cultura"

"Vittorio Sgarbi è candidato al consiglio comunale di Altamura come capolista e se io diventerò sindaco, Sgarbi sarà l'assessore alla Cultura di questa città". Lo ha annunciato sui social il candidato sindaco di Avanti Mediterraneo - Rinascimento Sgarbi, Carlo Vulpio.Il critico d'arte e sottosegretario alla cultura è candidato nella lista al primo posto . Anche Sgarbi, con dei video sui social, ha comunicato il suo sostegno a Carlo Vulpio, con cui condivide amicizia e identico punto di vista sugli impatti negativi degli impianti eolici sull'ambiente. Per questo ha subito dichiarato il suo sostegno quando è stata comunicata la candidatura di Vulpio. Sgarbi ha confermato la volontà di essere assessore del Comune di Altamura, precisamente al pane.L'istituzione di un assessorato al pane e l'idea di organizzare un festival internazionale del pane sono nel programma di Vulpio , come ha confermato anche venerdì scorso in un comizio - il primo in assoluto della campagna elettorale - in piazza Duomo.