Elezioni: Vulpio presenta programma in otto punti

Con un video sui social, il giornalista e scrittore Carlo Vulpio ha presentato il suo programma che si basa su otto punti. Ha presentato, inoltre, il simbolo del movimento civico "Avanti Mediterraneo" che riporta anche la dicitura "Rinascimento Sgarbi" dopo l'impegno personale preso dal critico d'arte e sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi di sostenere la sua candidatura a sindaco.Gli otto punti sono: rifondare Altamura; centro storico e zona industriale; cultura; tutela della natura e del paesaggio; disabilità; revisione di tutti gli appalti in corso; infanzia e adolescenza, giovani e anziani; "buropulizia", neologismo riferito ad una "operazione di pulizia dell'apparato burocratico comunale".Una delle priorità indicate è la redazione di un nuovo piano regolatore (urbanistico) generale. Ampio il capitolo della cultura con due proposte: la creazione di un assessorato speciale al pane - sull'esempio dell'assessorato ai Sassi di Matera - per valorizzare il pane e la filiera artigianale con iniziative quali un festival internazionale e una scuola dell'arte bianca; un gemellaggio in nome di Federico II di Svevia tra Altamura, Augusta (Siracusa) e Augusta di Germania (Augsburg).Per la disabilità la proposta è la realizzazione di un centro pubblico di riabilitazione per disabili presso il vecchio ospedale Umberto I in viale Regina Margherita.