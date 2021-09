Campagna di monitoraggio con test salivari

La Asl di Bari ha avviato una campagna di monitoraggio attraverso test salivari per controllare la circolazione del virus nei bambini di età compresa fra i 6 e i 12 anni. In concomitanza con l'avvio del calendario scolastico regionale e con la ripresa delle attività didattiche in presenza, in tutta la regione sono state individuate scuole primarie e secondarie "sentinella", dove effettuare ogni quindici giorni i prelievi dei campioni salivari, nell'ambito del piano di monitoraggio della diffusione di Sars – Cov 2 nella popolazione studentesca non coperta dalla vaccinazione.Sono state scelte delle scuole a Bari (quattro), Altamura, Acquaviva, Bitonto, Rutigliano (una per ciascun Comune). Il monitoraggio viene effettuato agli alunni delle quinte classi della scuola primaria e agli alunni delle prime classi della secondaria di primo grado. Ad eseguire i test, due infermieri del team di operatori sanitari scolastici Covid‐19 (Toss Covid‐19), impegnati nelle procedure di tracciamento e contenimento della pandemia negli istituti scolastici."Questa campagna di screening ci permetterà di monitorare la diffusione del virus in una fascia di età che non può essere coperta con la vaccinazione – spiega Sara De Nitto, referente Covid scuole della ASL di Bari - si tratta di test molecolari molto semplici da effettuare, non invasivi, senza alcuna difficoltà per i bambini che oggi hanno risposto bene e con entusiasmo. Abbiamo iniziato con la prima delle otto scuole sentinella, quattro a Bari e altre distribuite nella provincia – prosegue De Nitto- e parallelamente sono in corso in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado le procedure di sorveglianza sanitaria".In tutto saranno eseguiti 716 test da effettuare ogni due settimane nelle scuole primarie e 474 nelle scuole secondarie di primo grado. I campioni saranno processati dal laboratorio Covid dell' Ospedale Di Venere.