Cambiati i sensi di marcia nella zona di via Madonna della Croce

Il Comune di Altamura ha comunicato la variazione di sensi di marcia, disposti con ordinanze di Polizia locale. Il principale cambiamento riguarda l'area di via Madonna della Croce, dove si torna alla situazione pre-esistente - rispetto alla realizzazione di un cantiere edile.Si torna ai sensi unici di marcia in via Madonna della Croce (dall'intersezione viale Regina Margherita), in via G. B. Castelli (in direzione viale Regina Margherita) e in viale Regina Margherita (ripristinato nel tratto compreso dalla via Madonna della Croce alla via Mura Megalitiche). Inoltre sono stati istituiti i sensi unici in via Mascagni (dalla via Parisi alla via Madonna della Croce) e in via Pedota (dalla via Madonna della Croce alla via Ponchielli).