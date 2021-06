Calendario scolastico, si torna in classe il 20 settembre

La giunta regionale della Puglia ha approvato il calendario scolastico regionale 2021-2022. Questi gli elementi principali: inizio attività didattica 20 settembre 2021 · termine attività didattica 09 giugno 2022 · termine attività educativa nelle scuole d'infanzia 30 giugno 2022.Le scuole, nella loro autonomia, possono decidere di anticipare l'inizio delle lezioni, in ogni caso senza andare oltre il 20 settembre; inoltre possono adattare il proprio calendario in base a esigenze specifiche.Festività riconosciute dalla normativa statale vigente: tutte le domeniche; 1 novembre Festa di tutti i Santi; 8 dicembre Immacolata Concezione; 25 dicembre Natale; 26 dicembre Santo Stefano; 1° gennaio Capodanno; 6 gennaio Epifania; Santa Pasqua; Lunedì dell'Angelo; 25 aprile Festa della Liberazione; 1 maggio Festa del lavoro; 2 giugno Festa della Repubblica; festa del Santo Patrono (nel caso in cui la festività ricada in giorno lavorativo).Festività riconosciute dalla Regione: 2 novembre (ponte); dal 23 dicembre 2020 al 9 gennaio 2022 (vacanze natalizie); dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali).Se la ricorrenza del santo patrono coincide con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero.