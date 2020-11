Caldaia non funziona, sospesa attività didattica in una scuola

Aule al freddo alla scuola "San Giovanni Bosco" per il malfunzionamento di una caldaia. E' necessario l'intervento del settore Lavori pubblici del Comune per ripristinare l'impianto di riscaldamento.Per questa ragione, con ordinanza della sindaca Rosa Melodia, è stata sospesa l'attività didattica in presenza nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia del plesso in piazza De Napoli. Le classi sono state poste in didattica a distanza. L'attività in presenza riprenderà il 30.Una decisione necessaria, a tutela della salute dei bambini.