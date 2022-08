Buoncammino: aggiudicata a 35.000 euro l'asta della bandiera

Dopo due anni di interruzione si è svolta la tradizionale asta della bandiera della Madonna del Buoncammino. Molto animata la competizione, a colpi di rilanci. L'aggiudicazione è avvenuta ad una quotazione abbastanza elevata: 35.000 euro, offerti dal Gruppo imprenditori altamurani che si confermano i detentori.Il gruppo detiene il vessillo per il quinto anno. In precedenza: 2018 con aggiudicazione a 22.500 euro; 2019 con 25.000 euro; 2020 e 2021 con una donazione all'associazione della Madonna del Buoncammino.L'asta si è animata nelle ultime decine di metri con rilanci che hanno fatto impennare la posta che per quasi tutto lo svolgimento dell'asta si era tenuta sotto i ventimila euro. Il gruppo degli imprenditori è entrato in gioco con un'offerta di 20.000 euro a cui ha ribattuto Michele Lorusso con un'offerta di 22.500 in memoria di Filippo Lomurno. Il gruppo ha rilanciato a 25mila, Lorusso a 26mila, quindi di nuovo gli imprenditori a 27mila. Inattesa l'offerta di 30.000 euro presentata dal gruppo "Amici altamurani" di cui non è nota la composizione. Infine il gruppo detentore ha ripreso il vessillo con 35mila euro che ha resistito alla "chiamata" delle "tre candele", il caratteristico conto alla rovescia che fa parte del regolamento dell'asta.Finita l'asta, si tiene la processione con il carro della Madonna. Davanti al carro sfila la "cavalcata". Prevista una diretta sulla pagina Facebook "Associazione Madonna del Buoncammino".