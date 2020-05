Bruciato cumulo di pedane di legno

Un incendio senza conseguenze di rilievo è stato appiccato da vandali in un suolo in località Grotta Formica, nell'area artigianale nei pressi della stazione. E' stato dato fuoco a una catasta di pedane e altri materiali di legno.L'incendio è stato di lieve entità, il fuoco ha avvolto i materiali di legno ma non si è propagato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento del tutto l'incendio.