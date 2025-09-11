Bonus per materiale scolastico: oltre 1400 domande

Il Comune di Altamura ha reso noto che le domande pervenute per il contributo del "Bonus scolastico", per questo anno, sono state 1451. A seguito di istruttoria da parte del servizio Pubblica Istruzione e Assistenza Scolastica, le domande ammesse sono state 1432, mentre 19 quelle escluse.Al fine di garantire a tutti il bonus, vista la maggiore richiesta. a tutti i richiedenti il contributo è stato rideterminato in 46 euro, invece di 50 euro, come previsto dal bando. Prima del 15 settembre 2025 i richiedenti saranno autorizzati/ammessi all'utilizzo del buono scolastico presso l'esercente commerciale prescelto. Il bonus sarà spendibile a partire dalle ore 8:00 del giorno 15 settembre 2025."L'Amministrazione è attenta ed è vicina a tutte le esigenze delle famiglie e degli studenti. Quest'anno sono state ammesse oltre cento domande in più rispetto al precedente anno scolastico. Per questo motivo, nei prossimi anni cercheremo ancora di ampliare le risorse di bilancio relative all'acquisto di materiale di corredo scolastico" - così commentano il Sindaco Petronella e l'Assessore all'Istruzione Diele.