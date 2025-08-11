Scuola e Lavoro
Bonus di 50 euro per acquisto di materiale scolastico
Avviso del Comune di Altamura
Altamura - lunedì 11 agosto 2025 17.38
Sono aperti i termini per presentare le domande al bonus scolastico erogato dal Comune di Altamura: 50 euro per ciascun alunno o studente minorenne, che frequenta la scuola ad Altamura, da spendere per materiali di corredo scolastico (cancelleria, zaini, ecc.). L'iniziativa è rivolta alle famiglie a basso reddito con figli minori in età scolare per assegnare un bonus scolastico da spendere nelle cartolibrerie che aderiranno.
Il bonus è garantito agli alunni frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie di I grado del Comune di Altamura che all'atto della presentazione della domanda possiedono i seguenti requisiti:
L'avviso è pubblicato sul portale del Comune di Altamura.
- frequenza alle Scuole primarie o Secondarie di I grado del Comune di Altamura;
- ISEE, in corso di validità non superiore a € 14.000,00.
