Bonus di 50 euro per acquisto di materiale scolastico

Avviso del Comune di Altamura

Altamura - lunedì 11 agosto 2025 17.38
Sono aperti i termini per presentare le domande al bonus scolastico erogato dal Comune di Altamura: 50 euro per ciascun alunno o studente minorenne, che frequenta la scuola ad Altamura, da spendere per materiali di corredo scolastico (cancelleria, zaini, ecc.). L'iniziativa è rivolta alle famiglie a basso reddito con figli minori in età scolare per assegnare un bonus scolastico da spendere nelle cartolibrerie che aderiranno.

Il bonus è garantito agli alunni frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie di I grado del Comune di Altamura che all'atto della presentazione della domanda possiedono i seguenti requisiti:
  • frequenza alle Scuole primarie o Secondarie di I grado del Comune di Altamura;
  • ISEE, in corso di validità non superiore a € 14.000,00.
La procedura di inserimento on-line delle domande è iniziata l'8 Agosto e terminerà alle ore 12:00 dell'8 settembre 2024. Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente attraverso la procedura on-line sulla piattaforma collegandosi al seguente link: https://www.sysap.com/bonuscolastico. Sul portale del Comune è pubblicato l'avviso con tutte le informazioni necessarie. Il buono è di 50 euro per ogni figlio minore in età scolare e sarà spendibile dal 15 Settembre al 31 Ottobre 2025.

L'avviso è pubblicato sul portale del Comune di Altamura.
