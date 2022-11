Attività storiche e di tradizione, un incontro al Comune

Un incontro di presentazione dell'avviso pubblico regionale per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione della Puglia si terrà oggi, alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune di Altamura per fare conoscere la legge regionale 30/2021. Una legge che premia il contributo allo sviluppo economico, culturale e turistico generato dalle attività caratterizzate da una combinazione di fattori legati alla continuità nel tempo, ai prodotti offerti, alla storicità della denominazione oltre alla collocazione in strutture architettoniche e in contesti di particolare interesse storico o culturale per la comunità, come i centri storici. Più le attività sono risalenti nel tempo, risultano fedeli alla tradizione e conservano connotati storici e identità, arredi e caratteri vintage, più rientrano nella tutela riconosciuta dalla Regione.L'iniziativa di oggi è organizzata dalla Confartigianato.Le aziende che saranno riconosciute potranno utilizzare appositi marchi regionali, fregi e vetrofanie, per comunicare alla clientela la loro appartenenza a questo speciale "club".Un momento di approfondimento, quindi, sulle finalità dell'iniziativa, caratteristiche richieste per la candidatura delle imprese, possibili sviluppi e benefici per le aziende, modalità per la presentazione dell'istanza e documentazione correlata.All'incontro interverranno: Angela Miglionico (Presidente Confartigianato Altamura), la sindaca Rosa Melodia o altro rappresentante dell'Amministrazione comunale, Francesco Paolicelli (Consigliere Regione Puglia - Presidente IV Commissione Consiliare), Mariella Forte (Presidente Arché), Ninni Castellano (Referente Regionale CATA Confartigianato Puglia).Prevista anche la partecipazione di Michele Dituri, Presidente del Cooperform Puglia, che illustrerà l'offerta formativa promossa per le imprese associate.