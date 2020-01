Approvato il nuovo piano regionale di dimensionamento scolastico

Cresce l'offerta formativa delle scuole superiori del territorio. Approvato dalla giunta regionale il nuovo piano regionale di dimensionamento scolastico che ha arricchito gli istituti superiori di nuovi indirizzi allargando l'offerta formativa in particolare nei settori del manifatturiero e delle nuove tecnologie.Con questo Piano la Regione Puglia punta a determinare, ogni anno, il livello ottimale di erogazione del servizio scolastico, cercando di garantire stabilità e continuità didattica e aggiornando l'offerta didattica e formativa alla luce di nuove esigenze emerse nei territori e delle rispettive vocazioni economiche e produttive. Diverse le novità introdotte dal nuovo Piano.In particolare presso l'istituto Nervi – Galilei di Altamura sarà attivo dal prossimo anno scolastico l'indirizzo di "Biotecnologie sanitarie" e quello per la "Gestione delle acque e Risanamento ambientale" presso l'IISS "De Nora-Lorusso" dove saranno attivati anche nuovi percorsi triennali di formazione finalizzati al conseguimento della qualifica professionale di "operatore della ristorazione", "operatore ai servizi di promozione e accoglienza" e "operatore elettrico"."Si tratta, ritengo, di corsi di studio e percorsi formativi estremamente interessanti oltre che al passo con i tempi, certamente in grado di arricchire ulteriormente l'offerta didattica e formativa delle due scuole altamurane, divenute ormai un vero e proprio punto di riferimento per l'intero territorio murgiano" commenta il consigliere Enzo Colonna.Presso l'IISS "Bachelet-Galilei" di Gravina in Puglia, invece, è stata autorizzata l'attivazione di nuovi e percorsi triennali di formazione finalizzati al conseguimento della qualifica di "operatore agricolo", "operatore elettrico", "operatore meccanico", "operatore dell'abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa".Nuovi indirizzi di studio per offrire maggiori risposte al territorio e assicurare futuri posti di lavoro ai giovani studenti.