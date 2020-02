Anniversario di Mercadante, un concorso nazionale per le scuole

Anno importante per Altamura. Quest'anno ricorre il 150esimo anniversario della morte del celebre musicista Saverio Mercadante (1795-1870), il più illustre nella storia della città. Si prevedono numerose iniziative ed è fortemente impegnato il Teatro Mercadante che porta il nome del musicista.Per questo anniversario, in collaborazione con l'assessorato della pubblica istruzione del Comune e della Regione Puglia, il "Mercadante" ha indetto il concorso nazionale di musica "Risuona a scuola", riservato alle scolaresche di ogni ordine e grado, con lo scopo di valorizzare la musica come fattore educativo e di incoraggiare i giovani allo studio di uno strumento musicale, promuovendo e incentivando l'attività musicale giovanile."Ricordare la figura di Saverio Mercadante, operista prolifico, dalla profonda espressività poetica e drammatica, figura di spicco del Romanticismo, vuol dire - si legge nel bando - evidenziare l'importanza dell'opera lirica nella cultura e nella storia italiana. Il melodramma è un genere musicale poliedrico, ancor oggi molto amato, che offre agli studenti una molteplicità di elementi che forniscono spunti avanguardistici che possono approdare in direzioni differenti, stimolando la fantasia e l'estro creativo di quanti si avvicinano a questo genere musicale".Al concorso possono partecipare gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, differenziati per categorie: per le scuole primarie la musica corale; per scuole secondarie di primo grado (anche non a indirizzo musicale) le categorie riguardano gruppi corali, gruppi strumentali e da camera, orchestre; per scuole secondarie di secondo grado e licei musicali, categorie gruppi corali, gruppi strumentali e da camera, orchestre; per accademie e associazioni musicali per giovani musicisti, categorie gruppi strumentali e da camera, cori e orchestre. I gruppi dovranno essere formati esclusivamente da allievi frequentanti la scuola partecipante.Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 28 febbraio.Sarà certamente un'occasione di crescita nella formazione musicale e un'opportunità per confrontarsi.