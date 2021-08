Altamura festival d'estate, i prossimi appuntamenti

venerdì 27 agosto Uaragniaun Note di terra

sabato 28 agosto Accademia Obiettivo Successo con Corrado Taranto Un Matrimonio Difficile / Nu Natale Mbrugliato Due Atti Unici

domenica 29 agosto Antonello Vannucci Past The Saint Past The Party

lunedì 30 agosto Apulian Jazz Trio Carlo Mascolo Music Jazz - Contemporanea

mercoledì 1 settembre Teatroinsieme Domenico Clemente Eroi, Uomini & Dei

giovedì 2 settembre Nancy Pepe & Tribandbù Le parole creano la musica del cantautorato

venerdì 3 settembre Corpi Narranti e Trio Casamassima, Shapiro, Talamo Bulat_I Luoghi dell'anima

domenica 5 settembre Renato Ciardo Renato Ciardo Show!

Tanta partecipazione ieri allo stadio D'Angelo per il concerto di Noemi che ha fatto tappa con il suo "Metamorfosi Summer Tour 2021", nell'ambito della rassegna comunale "Altamura Festival dell'estate 2021".I posti si sono esauriti in men che non si dica (con prenotazione obbligatoria e ingresso con green pass). Gli organizzatori hanno accontentato il maggior numero possibile di richieste, ovviamente non hanno potuto prenderle tutte in considerazione.Il festival va avanti, ecco i prossimi appuntamenti, sempre presso lo stadio in via Mura megalitiche:Informazioni utili:Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti, con esibizione di Green Pass (secondo prescrizioni del Governo)Prenotazioni: tel. +39.080.3163062 (solo Whatsapp) oppure ufficio in via Giuseppe Luciani, 39 Altamura Aperti martedì, giovedì, venerdì ore 9:00/12:00 -Ingresso: ore 20,30Spettacolo: ore 21,00