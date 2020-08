Altamura, al via il festival dell'estate

Prende il via stasera il "Festival dell'estate 2020", la rassegna estiva organizzata dal Comune di Altamura. Quaranta serate e ottanta spettacoli fra teatro, musica, danza, lettura e cabaret, organizzati da associazioni, singoli artisti e gruppi che hanno partecipato all'avviso pubblico dell'amministrazione. Unico il luogo: i giardini del Monastero del soccorso, in piazza Resistenza 5.L'obiettivo dell'ente locale è garantire un programma di iniziative agli altamurani che restano in città e a coloro che la visiteranno. Nel contempo i fondi che sono impiegati ogni estate per gli eventi culturali e turistici ancora di più quest'anno saranno una piccola boccata di ossigeno per numerose realtà del territorio e per coloro che operano nel settore dello spettacolo dal vivo.L'ingresso al giardino è gratuito, previa prenotazione fino ad esaurimento posti (secondo le prescrizioni dovute al Covid-19 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio scorso). E' possibile prenotare il proprio posto tramite WhatsApp al numero 080.3163062 oppure al box office presso il Monastero del soccorso, aperto venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e durante lo svolgimento degli spettacoli.Per l'amministrazione Melodia è una scommessa, già ripagata dalla notevole partecipazione. "Abbiamo fatto un avviso pubblico rivolto alla filiera dello spettacolo del vivo, una delle più penalizzate dall'impatto del Covid, e la risposta è stata ottima - dice l'assessore alle culture Nunzio Perrone - decisamente superiore alle aspettative. Ciò testimonia la crisi del settore. Questo ci ha imposto una selezione per coprire 40 serate, a cavallo tra agosto e settembre. Uno sforzo organizzativo notevole. Il Comune si fa carico di tutta la logistica, molto complessa per tenere conto sia delle prescrizioni pre-Covid sulla pubblica sicurezza e sulla safety, in più si è aggiunta tutta la normativa legata alla sicurezza sanitaria."Veramente complicato - sottolinea l'assessore - organizzare spettacoli dal vivo ma abbiamo colto questa sfida. Gi uffici hanno predisposto tutti gli atti per acquisire i servizi artistici. In gran parte sono artisti altamurani ma ce ne sono diversi di altre provenienze. Una risposta importante pure sotto il profilo della qualità. E' importante offrire questi momenti alla città, come già fatto con l'arena del cinema. Un altro degli scopi della rassegna è dare beneficio alle attività commerciali perché se la città è vissuta, inevitabilmente si ricorre allo shopping, si va nei ristoranti, nelle pizzerie e così via".Ogni sera sono previsti due spettacoli, il primo alle ore 20.00 e il secondo alle 21.30. Prima serata con il gruppo Bandagliocchi che propone musica pop internazionale dagli anni '70 agli anni '90 e un concerto di musiche del Mediterraneo con Moramarco group e il chitarrista e compositore siciliano Domenico Caliri. La rassegna si concluderà il 25 settembre. Tutto il programma è consultabile sul sito del Comune.