Festival dell'estate: 80 spettacoli nel giardino del Monastero del soccorso

L'amministrazione comunale di Altamura organizza il Festival dell'estate 2020: 40 serate con 80 spettacoli dal vivo, nel giardino del Monastero del soccorso.Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti (secondo prescrizioni del DPCM)1° Spettacolo — ore 20,002° Spettacolo — ore 21,30Info e prenotazionitel. +39.080.3163062(solo Whatsapp)Orari Box Office: 10,00-13,00 (ven. sab. dom.) e durante gli spettacoli Piazza della Resistenza, 5 — Altamura (BA)giovedì 6 agostoArmidaBANDagliocchi Musica pop internazionale '70 -'80- '90Moramarco Group e Domenico CaliriMusiche del Mediterraneosabato 8 agostoIl carro dei comici"Giocondo" dalla poesia giocosa alla commedia dell'arteLuca & MeryVarietà e cabaretdomenica 9 agostoTerraeCanti e disincanti - Tradizioni e tradimentiMr. Bricks & the RubbleRock'n roll modernistalunedì 10 agostoMaterarteTico Trio - musica pop/rock anni '70Teatro ApuliaMusica anni '30martedì 11 agostoArete'Ensemble"The problem" spettacolo teatralePeuceti 2.0"U Munne de la Verete" spettacolo in vernacolo gravinesevenerdì 14 agostoDuo VentanasCantus musiche mediterraneeSixteen e Sir SpinMusica raplunedì 17 agostoLucy & Binario SwingMusica swingI PaipersMusica anni '60giovedì 20 agostoMarchio BossaMusica brasiliana: bossanova e sambaApulia Pachanga"Musiche delle terre del sud" Antonio Da Costavenerdì 21 agostoFigli di TrollCabaretSk8ong TeamBreakdance, djng, beat box, graffitisabato 22 agostoMusicarteTribandBu' con Nancy PepeArtemisia"Coppia aperta quasi spalancata" - spettacolo teatraledomenica 23 agostoTrik&BallakMr. Santini clown fantasistaEau de jazzMusica jazz... la canzone italiana dagli anni 50 ad oggilunedì 24 agostoCamera con vistaMusica jazzLe tracce"Affetti sonori" musica e danza Antonio Dambrosio quartetmartedì 25 agostoNon ci resta che MassimoDedicato a Massimo TroisiDalla misura delle stellePerformance di danza su poesie di Rainer M. Rilke / Lucia Pennacchia e Clara Patellamercoledì 26 agostoMario SorbelloSpettacolo teatrale dedicato al poeta Ignazio ButtittaAPS S.C.E.N.E.Spettacolo teatrale tratto da Amleto di W. Shakespearegiovedì 27 agostoLa Boutique delle Arti"Il dramma Mozart e Salieri" musica e teatroGiovanni Mugnuolo e Alfredo L. Cornacchia"Salotto musicale dell'800" concerto per flauto e pianofortevenerdì 28 agostoRoberto Di NapoliConcerto solistico di pianoforteOsvaldo Nicola Ettore FatoneConcerto solistico di pianofortesabato 29 agostoAngelo NasutoConcerto solistico di pianoforteLeonardo Colafelice e Mauro Paolo MonopoliMusica da camera per violoncello e pianofortedomenica 30 agostoChi è di scena"Voci e Suoni" musica cameristica e operisticaFree Walking Trio / QuartetMusica jazz, rock e improvvisazionelunedì 31 agostoIl Grande LebuskiCirco, teatro e clownRadio Libre QuartetMusica etnopop dal mondomartedì 1 settembreLibre ensembleMusica e teatro dedicato a Don Tonino BelloTrio Andrioli Nigro De Santis"Sinfonè" musica tradizionale, composizioni grike e fisarmonicamercoledì 2 settembreCirco AltamuraCirco e giocoleriaI Bariso"L'isola dei Goggioni" spettacolo comicogiovedì 3 settembreRovaranò"Il passo sospeso del ritorno" musica e danzaCinzia Clemente e Eufemia Mascolo"Donne e Madonne" musica e teatrovenerdì 4 settembreSuoni della Murgia"Il Campo parlante: musica lettere e ricordi dei prigionieri del Campo 65"De Palma Barbara"La Maciara – La voce dovuta" spettacolo teatralesabato 5 settembreLa Banda degli Onesti"Fame di libertà" spettacolo teatraleVintage"Lo swing dagli anni '50" de La RetroGusto Banddomenica 6 settembreEmanuele Schiavone DuoMusica italiana dal I° dopoguerra ad oggiOpera OmniaStorie e canzoni di Fabrizio De Andrélunedì 7 settembreFavole di Pietra e altre storie di MurgiaSpettacolo teatrale / ConfconsumatoriQuartetto CapodoglioMusica elettronica/ambientmartedì 8 settembreTeatro dei dioscuri"Kraken" spettacolo teatraleLo Scrigno di Pandora"Bar Abba" spettacolomercoledì 9 settembreCarlo MascoloFonografie trombone elettroacustiche e drum machineFunkYouMusica dance e funkygiovedì 10 settembreLucania Arte Teatro"Lirica sotto le stelle, ripartiamo con la musica" spettacolo musicaleAura Sonum Quintet"Satie, Poulenc, Milhaud" musica d'autore francesevenerdì 11 settembreAmalteaVarietà con canto, danza e animazioneLet's Dance CompanyDanza Harmoniasabato 12 settembreApolloniaDanze folcloristiche popolari albanesiNaivePoesia italo albanese e musica / Karolina Sallaku & Sario Simonedomenica 13 settembreCodice arte"Giochi proibiti" spettacolo teatraleAkilina SimakovaCanto e danza dedicati a Rocco Scotellarolunedì 14 settembreRadicanto"Oltremare" teatro e musica di PugliaUnisono"Carte blanche" Giuseppe Milici quartetmartedì 15 settembreTeatramico"La lunga notte del Dottor Galvan" spettacolo teatraleTeatro OsservatorioSpettacolo comico d'improvvisazione teatralemercoledì 16 settembreMolino d'Arte"Dott. Jekyll e Mr. Hyde" spettacolo teatraleCittà nostra"Ngere e ngere na volte... aspettete ca mo ve lu conde" - musica e teatrogiovedì 17 settembreLe nuvoleOmaggio a Fabrizio De AndrèGershwin"Da Mozart ai Queen" quartetto archivenerdì 18 settembreLa compagnia dei teatranti"Gran Varietà" Cabaret, parodie, poesie e canzoniLeggeredizioni"Altamura che scrive" - reading letterariosabato 19 settembreUaragniaunCanti inediti della musica popolare della MurgiaSimona ArmeniseConcerto di chitarra ed elettronicadomenica 20 settembreCorpi narranti"In stare" danza musica e proiezioniVincenzo Abbracciante"Terranima" de Vince Abbracciante quartetvenerdì 25 settembreInanna"Kamischibai" storie narrate con disegni dipinti su stoffaTheatre's Shadows"Anima Motel, piccoli frammenti di noi" spettacolo teatralewww.comune.altamura.ba.it — www.facebook.com/comunealtamura