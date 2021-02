Allerta meteo arancione per neve

Il dipartimento di protezione civile della Puglia ha diramato un messaggio di allerta per neve in tutta la regione. Per la zona murgiana, classificata nella Puglia centrale bradanica, l'allerta è di colore arancione.La durata dell'avviso, a partire da mezzanotte, riguarda le successive 36-48 ore.Questo l'evento previsto:Nevicate, al di sopra dei 200-400 metri, in abbassamento fino a quote di pianura, su Puglia centro-settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sui rilievi.