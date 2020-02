Aiuti alle imprese per export e commercio estero

E' stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 13 febbraio il nuovo avviso pubblico della Regione Puglia "Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese".Si tratta di un nuovo Avviso Titolo IV rivolto alle piccole e medie imprese pugliesi che vorranno presentarsi ai mercati esteri, incrementando il fatturato e alimentando positivamente l'immagine della Puglia in Europa e nel mondo. Sono previsti aiuti concreti fino ad un massimo di 500mila euro. La dotazione finanziaria complessiva è di 17 milioni di euro.Le domande di agevolazione potranno essere presentate da imprese di piccole dimensioni, di medie dimensioni, da Raggruppamenti di piccole e medie imprese, aventi sede operativa in Puglia, costituiti con forma giuridica di "contratto di rete", o da Consorzi con attività esterna e società consortili di P.M.I., costituiti anche in forma cooperativa, aventi sede operativa in Puglia. Dovranno riguardare progetti di internazionalizzazione vera e propria, di marketing internazionale, oppure la partecipazione a fiere, in Italia o all'estero, di particolare rilevanza internazionale.I settori previsti sono le attività manifatturiere, le costruzioni, le attività dei servizi di alloggio e ristorazione (limitatamente alle attività turistico ricettive di qualsiasi forma e dimensione) e il settore dei servizi di comunicazione e informazione.Le domande si potranno presentare a partire dal 2 marzo.