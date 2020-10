Affollati i bus degli studenti pendolari

Nell'anno del Covid-19, pure sul trasporto scolastico incombono le preoccupazioni. Famiglie e studenti segnalano affollamenti. Venerdì scorso la sindaca Rosa Melodia ha chiesto verifiche scrivendo alle aziende che esercitano le linee bus extra-urbane sollecitando l'attivazione di un numero maggiore di corse, qualora necessario.La stessa nota è stata inviata al dipartimento alla mobilità e alla qualità urbana della Regione Puglia e alla Prefettura di Bari. Sotto esame la situazione degli studenti pendolari altamurani e non, con un richiamo all'attenzione sulla necessità dell'osservanza di tutte le prescrizioni normative in materia di sicurezza dei passeggeri anche in considerazione dell'attuale situazione di recrudescenza dell'emergenza sanitaria da Sars nCov2."La sindaca - rende noto il Comune - ha accolto le segnalazioni ricevute dalle famiglie e dai dirigenti scolastici sui mezzi troppo affollati. Pur in assenza di una sua specifica competenza, ha chiesto un riscontro alla segnalazione con tutte le misure necessarie a tutela della salute, anche con un aumento delle corse mattutine, per garantire il trasporto dei viaggiatori in condizioni di massima sicurezza".(nella foto di archivio una situazione di affollamento pre-Covid)