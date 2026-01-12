sentenza tribunale
A marzo il referendum sulla giustizia

Il Consiglio dei ministri ha deciso le date

Altamura - lunedì 12 gennaio 2026 17.31
Si terrà a marzo, domenica 22 e lunedì 23 marzo, il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri. La riforma è stata approvata dal Parlamento. Si tratta di un referendum confermativo: a differenza di quello abrogativo, con cui si intende eliminare una norma già in vigore, per "confermare" non occorre il quorum del 50% + 1 dei votanti. Pertanto, si procederà al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto.

Le ragioni del sì e del no sono portate avanti dai rispettivi comitati. Anche ad Altamura sono annunciati degli incontri in cui si discuterà sul tema.

La riforma
Il Parlamento ha approvato una legge costituzionale recante "norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Con il provvedimento si intende separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, per i quali vengono istituiti due distinti organi di autogoverno (Consiglio superiore della magistratura giudicante e Consiglio superiore della magistratura requirente). Inoltre viene istituita un'Alta Corte disciplinare, a cui è attribuita in via esclusiva la giurisdizione disciplinare, tanto nei confronti dei magistrati giudicanti quanto dei magistrati requirenti.
