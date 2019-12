Appuntamento con il Natale del Mudima

Evento in corso

Il Museo diocesano Matronei organizza, in occasione delle festività natalizie, alcune importanti iniziative.Domenica 22 dicembre, alle ore 16, si svolgerà un laboratorio d'arte per la realizzazione di un presepe fatto di sughero, destinato ai bambini di età compresa dai 6 ai 12 anni.Mentre sabato 28, domenica 29 dicembre e domenica 5 gennaio il Mudima ha organizzato il Natale al Campanile.Dalle ore 17 alle ore 21 gli interessati potranno elevarsi 40 metri sopra la città di Altamura per ammirarla dall'alto del campanile della cattedrale.