Volley: finisce di nuovo al tie-break ma stavolta è una sconfitta

PanBiscò sconfitta in casa (2-3) contro il Busto Arsizio

Altamura - lunedì 17 novembre 2025 20.50
PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA-FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 2-3 (30-28, 18-25, 23-25, 28-26, 11-15)
PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Riva 10, Soriani 8, Caracuta, Bierria 22, Pulliero 9 Krasteva 31, Biagini (L1), Evola 1, Monitillo 1, Serafini, Ungaro 1, Chiesa, D'onofrio (L2). All. Dell'anna.
FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Taborelli 28, Orlandi 5, Talarico, Longobardi 17, Alberti, Blasi (L1), Maiorano, Sassolini 5, Farina 20, Tkachenko 6, Moroni, Aina (L2), Nella, Rebora 14. All.Tettamanti
ARBITRI: Galteri, Villano .
NOTE - Durata set: 32', 23', 28', 34', 20' Tot: 2h 26min. MVP: Veronica Taborelli (Futura Giovani Busto Arsizio)

Una battaglia sportiva lunga 2 ore e 26 minuti ha infiammato il PalaBaldassarra, gremito in ogni ordine di posto, nella gara valida per l'ottava giornata di campionato tra PanBiscò Leonessa Volley e Futura Giovani Busto Arsizio, conclusosi sul punteggio di 2-3 in favore delle ospiti. A fare la differenza per la squadra avversaria è stato il miglior servizio: oltre ai 17 aces anche una profondità di campo che ha messo in difficoltà la ricezione, impedendo di costruire al meglio.

La sfida si è aperta con un primo set spettacolare, terminato 30-28 per la formazione altamurana dopo una rimonta straordinaria, accompagnata dal sostegno incessante del pubblico di casa. Il secondo e terzo parziale hanno visto invece prevalere Busto Arsizio (18-25, 23-25), sempre avanti nel punteggio e capace di imporre ritmo e continuità, soprattutto grazie ad un servizio perfetto ed efficace da parte di Taborelli e compagne, il libero Blasi sugli scudi con difese perfette, a tratti insuperabile. Altamura, però, non ha mai smesso di crederci: nel quarto set ha messo in scena un'altra clamorosa rimonta, chiudendo 28-26 e trascinando la gara al tie-break. Nel set decisivo la PanBiscò Leonessa è arrivata al cambio campo avanti 8-5, ma la Futura Giovani ha ribaltato la situazione con precisione e lucidità, imponendosi 11-15 e conquistando la vittoria finale.

Prestazione da incorniciare per Monika Krasteva, autrice di 31 punti, seguita da Tai Bierria con 22 punti. Sul fronte Busto Arsizio, spiccano i 28 punti di Veronica Taborelli, nominata MVP di giornata, e i 20 punti di Alice Farina. Nonostante la sconfitta, Altamura ottiene un punto importante in ottica classifica. La lotta per il quinto posto resta apertissima: Offanengo, prossima avversaria delle leonesse di Puglia, guida il gruppetto con 10 punti, mentre Altamura, Busto Arsizio e Imola inseguono appaiate a quota 9 punti. In coda la Olio Pantaleo Fasano resta a 7 punti, mentre Modena chiude la graduatoria con 5. Il finale di gara è stato impreziosito dai sentiti applausi dei tifosi altamurani, che hanno sostenuto le proprie beniamine fino all'ultimo pallone, rendendo omaggio anche alle avversarie.

La stessa squadra di Busto Arsizio ha espresso parole di apprezzamento per l'atmosfera unica del PalaBaldassarra, riconoscendo il calore, la passione e la correttezza del pubblico altamurano. Un altro segnale della forza di un ambiente che, settimana dopo settimana, si conferma uno dei più vibranti e coinvolgenti dell'intero campionato.
