Volley, tre punti preziosi per la corsa al secondo posto

Le ragazze della Biscò Leonessa battono in 3 set il Monopoli, secondo in classifica accorciando sulle rivali, ma la corsa al secondo posto resta nelle mani del Monopoli che proprio pochi giorni fa aveva strappato due punti alle biancorosse.Al Palasport "Cupola" di Altamura, va in scena il recupero della giornata 7, valida come 13ᵃ uscita ufficiale del campionato di serie C, tra Biscò Leonessa e Fenix Monopoli che si chiude con un sorprendente 3-0 casalingo (25-17, 25-12, 25-15 i parziali) sotto i cori e il sostegno di un pubblico magnifico da ambo le parti.CRONACA – L'avvio della gara e del primo set è quasi l'illusione di una gara equilibrata oltre che spettacolare a livello di volley visto dalle due squadre. Le ragazze di Monopoli, spinte anche loro dal pubblico giunto fin qui, restano in partita sui primi due strappi della Biscò, sul 4-4 e sul pari 8. Poi Inizia un dominio biancorosso che dimostra ancora il potenziale delle sei ragazze di Marchisio. Prima un break di 2 punti per prendersi il vantaggio, poi una serie di punti che costringe l'allenatore ospite a provare ad interrompere il gioco altamurano, ma senza esiti troppo evidenti. Un +5 sul 14-9 si trasforma in +6 in poche battute (17-11). Un margine che sin da subito distrugge il morale delle ragazze di Monopoli, che scivolano a -7 quando le biancorosse trovano il punto del 20-13. Un solo punto nei successivi sei del set per il Monopoli, che non annulla nessuno dei sette set point perdendo il set (25-17).Un copione già scritto quello del secondo set che vede la scia del primo essere davvero pesante sulla testa delle giocatrici ospiti, avanti solo 1-2 a inizio set, prima di crollare sotto i morsi della leonessa. Subito capovolto il set, 7-2, poi due piccoli break della Fenix rendono un +3 il distacco (10-7). Solo quiete prima della tempesta, quella della Biscò, che a questo punto rifila 11 punti consecutivi, dando una mazzata del tutto decisiva al set. Inutili i pochi punti rosicchiati dalle neroverdi, sotto di -11 punti, sul 23-12. Il set si chiude 25-12, senza errori, senza intoppi.Resta identico al precedente l'andamento del set numero 3 della serata. Avvio in sprint, per la Leonessa in questo caso, subito sul +3, poi migliorato via via: +4 sul 6-2, +5 sull'8-3 e +6 sul 10-4 che costringe al primo time-out del set gli ospiti. Di rientro un breve intoppo, si torna a +4, prima di un break importante casalingo, capaci di raggiungere il 14-6, e poi un +9 con il 18-9, concedendo il nulla alle avversarie. La testa pesa meno a questo punto per le altamurane che concedono ancora qualcosina, ma restano saldamente in vantaggio. Il 19-12 porta solo maggiore attenzione per un nuovo break di 4 punti che fionda ancora una volta in partita a +11 le biancorosse, interrotte da due punti ospiti prima di andare al match point 24-14. Qui uno viene annullato, ma poco cambia. 25-15 il parziale. Set, incontro e 3 punti per la Leonessa.