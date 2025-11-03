Panbiscò Leonessa
Volley: suona campanello allarme per l’Altamura

Panbiscò sconfitta in casa (2-3) contro il Modena

Altamura - lunedì 3 novembre 2025 10.09
Quarta sconfitta consecutiva per la Panbiscò Leonessa Altamura. Dopo il trittico delle favorite, con pronostico sfavorevole, stavolta però il ko è arrivato in casa contro il Modena che era ultimo a zero punti. Fatali i primi due set, giocati male. Poi è salita in cattedra Tai Berria (27 punti) ma il cuore non è bastato nel quinto set, avvincente e giocato punto su punto. Al termine della gara, durata tre ore, applausi per tutte ma resta l'amaro in bocca.

La cronaca - La partita era iniziata in salita per la formazione di casa, con Modena a fare la voce grossa soprattutto nel primo set, ponendo un divario importante sin da subito nel punteggio e portandosi a casa il primo parziale (16-25). Più equilibrato il secondo set vista e considerata una reazione delle leonesse che, colpite nell'orgoglio, reagivano in maniera veemente arrendendosi solo sul finale sul 23-25. E' proprio nel terzo set la chiave della gara quando, il doppio cartellino (giallo e rosso) mostrato a coach Dell'Anna, scatena una reazione rabbiosa nelle altamurane le quali, trascinate dal calore di un palazzetto gremito e rumorosissimo, trovavano le energie di recuperare inizialmente le sette lunghezze di svantaggio alle avversarie, per poi ribaltare definitivamente l'inerzia e conquistare il terzo e quarto set (25-23, 25-19) riaccendendo totalmente la sfida.

Il tie-break è una battaglia punto a punto, un susseguirsi di emozioni, con scambi interminabili e decisioni che pesavano come macigni. Alla fine è Modena ad avere la freddezza di chiudere ai vantaggi, portando a casa la vittoria (16-18).

La PanBiscò Leonessa dal canto suo conquista comunque un punto prezioso ai fini della classifica, e soprattutto la consapevolezza di essere viva, resiliente e capace di lottare fino all'ultimo pallone. Una consapevolezza che le ragazze di coach Dell'Anna si porteranno nel prossimo match casalingo, il derby pugliese con la Olio Pantaleo Fasano mercoledì 5 novembre. Vietato sbagliare.
