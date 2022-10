Volley: serie C, presentata la nuova squadra

La Biscò Leonessa accende i motori per la stagione 2022-2023

Presso l'Hotel fuori le mura, è stata presentata la nuova formazione della PanBiscò Leonessa Volley Altamura. Anche quest'anno la squadra allenata da Claudio Marchisio e Vita Simone sarà protagonista in serie C (girone A). A fare gli onori di casa il presidente Dimuro e i dirigenti.Una formazione che unisce giocatrici di esperienza e nuovi arrivi, con l'auspico di una stagione di soddisfazioni, senza nascondere le ambizioni. Esordio il 16 ottobre, alle ore 18.30, presso il palazzetto dello sport "La cupola" in contrada Pacciarella, contro la Dinamo Cab Molfetta.Alla "prima" hanno partecipato anche il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso, il vice sindaco Raffaella Petronelli e l'assessore allo sport Vito Menzulli.