Volley serie C: play off, la Leonessa passa il turno

La Leonessa vince ancora: 3-0 contro l'Adria. Le ragazze altamurane battono l'Adria Bari 3-0 (25-22, 25-10,25-22) e vanno alle finali play-off dove affronteranno il Fasano.Nella palestra dell'istituto "Michele De Nora" Biscò Leonessa e Adria Bari si affrontano per la seconda giornata dei gironi di play-off validi per l'accesso alla fase finale degli stessi play-off. Entrambe le compagini vincenti contro il Potenza arrivano ad un dentro o fuori nello scontro diretto dell'ultima giornata del quarto girone di play-off della serie C. Le due squadre, militanti anche nello stesso girone di categoria, si ritrovano testa a testa dopo che la stessa Adria era stata l'unica squadra capace di fermare le altamurane nella regular season.CRONACA - Dopo un avvio equilibrato è la Leonessa passa in vantaggio, portandosi 8-3 dopo le prime battute. Resta però in partita l'Adria che torna sotto di uno sul punteggio per 10-9 con un'ottima reazione in risposta al buon avvio delle altamurane. Quando le cose sembrano complicarsi, è la Leonessa a riprendere le redini della partita, portandosi a +5 sul 16-11 grazie ad una straordinaria Anna Masiello con un due meravigliosi punti. Inutili i tentativi di rientrare in partita dell'Adria, che pur accorciando 21-19 si arrendono alla straripante forza biancorossa, che va al set point con 4 punti di vantaggio, e pur concedendo due ulteriori punti, porta a casa 25-22 il primo set.Secondo set che parte con il solito testa a testa nel punteggio, che le padrone di casa riescono a vincere solo sul 6-4 mantenendo un primo vantaggio di questo secondo atto. Allungo a +2 che regge per poche battute, visto che la Leonessa straripa aumentano a +5 il margine sul punteggio di 11-6. A nulla serve il time-out ospite a tentare di fermare il buon momento della Biscò, che trova un ulteriore allungo, invece, al rientro in campo con un +7 sul punteggio. A nulla serve il moto di orgoglio delle baresi che scivolano a -14 dopo un break incredibile della Leonessa che si porta al set point con il 24-10. Senza commettere errori, questa volta, la Leonessa prende il venticinquesimo punto e porta a casa anche il secondo set.Terzo set con avvio differente rispetto ai precedenti, la Leonessa prende subito il largo volando a +5 (6-1) continuando il dominio del set precedente. È però tutto invano, quando l'Adria rientra in partita con un buon break che le porta a meno due sull'8-6 ed in vantaggio sul 8-9. È qui che inizia il solito braccio di ferro tra le due squadre, che scambiano bene e con ottimi palleggi, restando sempre in completa parità nel set, prima che le altamurane grazie ai 3 punti confezionati da Giusy Masiello e Fanelli, si ritrovino avanti 14-12 a metà set. Leonessa che questa volta non spreca il vantaggio, anzi lo incrementa nelle battute successive, portandosi +4 (18-14) con il quale arriverà anche al match point. Ancora una volta, come nel primo set, la squadra di mister Marchisio concede due ulteriori punti prima di portare a casa il set con il punteggio di 25-22.Vittoria e passaggio del turno, dunque, per la Leonessa che non vuole saperne di interrompere la cavalcata e attende la data ufficiale della prossima uscita, che la vedrà impegnata contro Fasano per la semifinale play-off.