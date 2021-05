Volley serie C: Biscò Leonessa sempre in vetta

Al palazzetto San Giacomo di Conversano va in scena la quattordicesima giornata, in un calendario pieno di rinvii dovuti al covid, della Serie C, gruppo B, di pallavolo femminile a una giornata dalla fine in cui si sfidano Conversano e Leonessa in una partita chiusasi 0-3 per le biancorosse con i parziali di 12-25, 17-25, 11-25.La Leonessa, in attesa della Volley Up, affronta il Conversano, anche per far ripartire il filotto di vittorie, interrotto contro la British Adria sabato 8 nello scontro al vertice e ripreso, almeno momentaneamente, con il successo contro l'ASEM Bari nel recupero giocato in settimana.Seppur un avvio a rilento per le biancorosse, che concedono alle padrone di casa i primi tre punti, il punteggio viene subito portato in parità dalla Biscò che deve superare un momento di equilibrio iniziale della gara in cui vige la parità (5-5) per poi prendere il largo nei punti successivo e dilagare a +7 sul punteggio di 7-13. Le ragazze di mister Marchisio tornano a dilagare nel punteggio sul +10, in vantaggio per 10-20 di un set tranquillo dopo un avvio più titubante. Sul 12-22 il punteggio si sblocca ancora per le altamurane che portano poi a casa il set, senza fallire set point, con il punteggio ben rilevante di 12-25.Dopo un netto +13 del primo set, il secondo mostra più equilibrio in campo. La Leonessa inizia a prendere le misure fin dalle prime battute, in avvio, ma non scrollandosi di dosso le giallo-blu che seppur sotto, recuperano un iniziale 3-5, con una buona rimonta che le mette avanti nel punteggio +3 rispetto alla Leonessa, sfiorando l'allungo a +4 sul 10-6, in un set che in questa fase sembra vederle dominare. E invece puntuale la reazione delle altamurane, che sotto nel punteggio rimontano lo stesso sull'11-12, anche questa volta però, senza allungare sulle avversarie in modo decisivo, che in partita ci restano e tornano avanti +2 per 17-15 in un set di grande equilibrio e spettacolo. Ed è qui, che tutto crolla per Conversano, perché in un set in cui la Leonessa sembrava essere in difficoltà, il ruggito finale non manca e nel giro di poche battute viene prima rimontato il punteggio e portato a favore, 17-18, per poi chiudere la pratica "secondo set" portandolo a casa con un +8 (17-25) che sa di beffa per l'equilibrio che in vece si era visto fino a qualche minuto prima quando il set sembrava più tra le mani del Conversano.Terzo set che vede un dominio della Leonessa indiscusso, visto il margine di +5 in avvio, nonostante ad aprire il set siano state le padrone di casa e un parziale che va via via evolvendosi e ad ampliarsi quando diventando +6 sul 5-11, + 7 sul punteggio di 7-14 che poi diventa un allungo a +13 sul 9-22 in un set che scorre liscio per la Leonessa che concede ancora solo due punti, il primo utile ad accorciare a 10-22 ed interrompere una striscia di 7 punti consecutivi delle biancorosse, il secondo, dopo non sfruttando, sul +14, al servizio, il primo match point, punto realizzato immediatamente dopo dalle altamurane, per un set dominato e vinto con il punteggio di 11-25.Seconda vittoria consecutiva e vetta a 27 punti al pari della British Adria per la Leonessa, ad una giornata dalla fine della regular season.